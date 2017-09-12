Последнее обновление: 12.09.2017 18:00

В Париже протестуют против реформы трудового законодательства

Масштабная акция протеста против реформы трудового законодательства, предложенной правительством премьер-министра Эдуара Филиппа, проходит во вторник в Париже.

Пешая колонна, в которой собрались тысячи человек, двинулась от площади Бастилии в направлении площади Италии. Участников шествия не смутила прохладная погода, установившаяся в столичном регионе, и сильный дождь, то и дело прорывающийся из затянувших небо туч.

Безопасность акции обеспечивают усиленные наряды полиции в полной экипировке, оснащенные щитами, дубинками и баллончиками со слезоточивым газом.

Манифестация во вторник стала первой в череде акций протеста, запланированных в связи с предложенной реформой. Ожидается, что следующее шествие состоится 21 сентября.

Протестные акции прошли также в Марселе, Кане, Монпелье, Лионе, Бордо и других городах страны.

Положения реформы направлены на развитие социального диалога в компаниях и отраслях, формирование гарантий для работников, поиск новых решений для малых и средних предприятий, а также на усиление экономической привлекательности страны.

Реформа коснется как срочных, так и бессрочных контрактов о приеме на работу, процедуры увольнения, а также других отношений субъектов трудового права.

Правительство Мануэля Вальса, работавшее во время президентства Франсуа Олланда, в мае 2016 года силой провело через парламент свою реформу трудового законодательства.

Реформа вызвала серию масштабных акций протеста и забастовок, которые потрясали страну весной и летом 2016 года. Часто манифестации сопровождались серьезными столкновениями и беспорядками.

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