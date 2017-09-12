В «Великом камне» разрешили создавать территориальные профсоюзы

В Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» разрешено создавать территориальные профессиональные союзы. Соответствующий декрет № 6 подписал Александр Лукашенко.

"Документ вносит дополнение в декрет от 26 января 1999 года № 2 «О некоторых мерах по упорядочению деятельности политических партий, профессиональных союзов, иных общественных объединений» и разработан в целях обеспечения более широких возможностей для объединения (консолидации) работников организаций, находящихся на территории индустриального парка, на основе общности их производственных и социальных интересов, а главное – для защиты их социально-экономических прав.Дополнение подготовлено с учетом дальнейшего поступательного развития индустриального парка, в котором уже располагается 34 юридических лица", - говорится в комментарии к декрету.

Декрет № 6 вступает в силу со дня его подписания, является временным и согласно ч. 3 ст. 101 Конституции Беларуси представляется на рассмотрение Национального собрания.