В Лондоне прошел многотысячный марш против Brexit

Несколько тысяч людей вышли на улицы Лондона, протестуя против выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Участники "Народного марша за Европу" прошли по центру города к площади у здания парламента, где позже состоялся митинг.

По мнению лидера партии либерал-демократов Винса Кейбла, количество людей, которые беспокоятся о последствиях Brexit, растет.

Многие пришли на марш в желто-синей одежде и с флагами Европейского союза. Бывший министр энергетики сэр Эд Дэйви, обращаясь к собравшимся, заявил, что его злость сменилась глубоким разочарованием, а ярость - отчаяньем. Он добавил: "С момента начала переговоров по Brexit у меня появилось третье чувство - позор. Позор за лидеров страны. Позор за Великобританию".

Представительница консерваторов в палате лордов баронесса Пейшенс Уиткрофт призвала демонстрантов продолжать кампанию по сохранению Британии в составе ЕС.

"Нам нужно остановить Brexit. После присоединения к ЕС у нас установился беспрецедентный период мира и процветания. Будет правильно попытаться оставить все как есть Не будет недемократичным попробовать убедить электорат вновь подумать о "брексите". Так работает демократия", - заявила она.

По оценке организаторов, к началу марша собрались от 10 до 15 тысяч человек, но по мере его продвижения число участников увеличилось до 50 тысяч.