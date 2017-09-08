Суд вынес приговор экс-руководителям Беларусбанка

Суд Центрального района Минска вынес приговор по делу бывших первого зампредседателя правления Геннадия Господарика и начальника управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Беларусбанка Николай Цырто.

Господарик признан виновным в совершении преступлений по ст.430 УК. Он приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества.

В деле о взятках в Беларусбанке фигурируют суммы от $2 тыс. до $90 тыс., которые с 2013 по 2016 год Геннадий Господарик получал от представителя частных структур за содействие в конкурсных процедурах закупки техники для банка.

Задержан топ-менеджер был в 2016-м при получении $14 тыс. Свою вину во взяточничестве он признал.

Начальник управления банка Николай Цытро также признан виновным. Обвинение ему было предъявлено по ч. 2 ст. 431 УК «Дача взятки» и ч. 2 ст. 431 «Подстрекательство к даче взятки». По приговору суда он проведет за решеткой ближайшие 9 лет.

Николай Цырто, по данным следствия, готовил технические задания и конкурсные документы для закупки оборудования банку таким образом, чтобы компании, дававшие взятки Геннадию Господарику, оказывались в более выгодном положении, сообщают белорусские СМИ.