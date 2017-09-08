Ввезенные в Украину авто на еврономерах разрешат растаможить за тысячу евро

Переход на украинские номера уже ввезенным в Украину легковым авто с иностранной регистрацией обойдется их фактическим владельцам в 1,0-1,4 тысячи евро. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от БПП Нина Южанина в в комментарии Еспрессо.TV.

По-прежнему, ставки акцизного сбора установлены в евро в зависимости от кубических сантиметров двигателя.

"Когда мы посчитали, это совершенно небольшие суммы уплаты таможенных платежей. Категория до 2200 см кубических, 2-я категория автомобилей, это в районе 1 тыс евро. Следующая категория - 1,2 - 1,4 тыс евро", - заявила она.

По ее словам, это решение касается авто на иностранных номерах как позже 2010 года выпуска, так и позже 2000 года.

Согласно сообщению, соответствующие изменения будут внесены в Налоговый, Таможенный и Бюджетный кодекс.

"Это действительно огромный шаг навстречу людям", - сказала председатель налогового комитета.

Верховная Рада в ближайшие три месяца может принять закон, запрещающий въезд незаконных автомобилей с иностранной регистрацией в Украине.