Последнее обновление: 08.09.2017 12:18

Пятнадцать штатов США и Вашингтон подали в суд на администрацию Трампа

Пятнадцать штатов США и Вашингтон подали в суд на администрацию президента Дональда Трампа в попытке предотвратить отмену программы защиты детей-иммигрантов.

Генеральные прокуроры подали иск в федеральном суде Бруклина (штат Нью-Йорк), сoобщает «Голос Америки».

Они настаивают, что решение об отмене программы отложенного действия для детей-иммигрантов (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) неконституционно, поскольку лишает людей права на надлежащее судебное разбирательство.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман назвал планы Трампа «жестокими, недальновидными и бесчеловечными», обвинив президента в предвзятом отношении к мексиканцам и латиноамериканцам.

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