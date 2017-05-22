Британия пригрозила выйти из переговоров по Brexit

Министр по делам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что Великобритания может отказаться от переговоров по выходу из состава Евросоюза из-за изменившихся требований.

Он отметил, что Евросоюз собирается потребовать от Великобритании 100 миллиардов евро за выход из состава союза, передает The Sunday Times.

Дэвис заявил, что Британия не собирается платить данную сумму, а готова выделить столько средство, сколько предусмотрено законом.

Ранее СМИ сообщили, что 19 июня начнутся переговоры о выходе Великобритании из состава Европейского союза.

9 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в рамках процедуры Brexit официально объявила о начале выхода страны из состава ЕС.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag заявил, что после Вrexit никто из Евросоюза не выйдет, а страны будут влюбляться в ЕС.

Во время референдума в 2016 году за выход Великобритании из Европейского союза высказался 51,9% избирателей, за продолжение членства в ЕС выступили 48,1% избирателей.