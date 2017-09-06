Суд ЕС отклонил иски Венгрии и Словакии, требующих отмены квоты по беженцам

Суд Евросоюза в среду отклонил иски Венгрии и Словакии, требующих отменить обязательные для стран-членов Евросоюза национальные квоты на расселение беженцев, сообщили в пресс-служба судебной инстанции.

Генеральный адвокат Суда ЕС, чья позиция принимается во внимание при вынесении решения судом, ранее рекомендовал отклонить иски Будапешта и Братиславы против решения Совета ЕС о расселении по Евросоюзу беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

В решении суда ЕС говорится, что договор о функционировании Европейского союза позволяет институтам "принимать все предварительные меры для того, чтобы эффективно и быстро реагировать на чрезвычайную ситуацию, вызванную внезапным приток вынужденных переселенцев".

При принятии данного род мер, говорится в постановлении судебной инстанции, допускается отступление от законодательных актов ЕС, поскольку эти меры носят временный характер. "Суд указывает также, что, поскольку оспариваемое решение не является законодательным актом, его принятие не требовало участия национальных парламентов и открытого обсуждения и голосования в Совете ЕС (эти требования распространяются только на законодательные акты)", - отмечается в судебном вердикте.

Венгрия и Словакия оспаривали решение от 22 сентября 2015 года, которое обязывает членов ЕС принять 120 тысяч беженцев, прибывших в Грецию и Италию, чтобы снизить миграционное давление на эти два государства. Против данного решения голосовали Венгрия, Румыния, Словакия и Чехия, Финляндия воздержалась. В поддержку позиции Венгрии и Словакии в ходе судебных разбирательств выступила Польша, тогда как Бельгия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Франция, Швеция и Еврокомиссия поддержали Совет ЕС.

Словакия и Венгрия обосновывали свой иск тем, что, по их мнению, решение о перемещении беженцев принималось с нарушениями установленных процедур и не в силах способствовать разрешению миграционного кризиса. В свою очередь, генеральный адвокат заявил, что решение Совета ЕС нельзя считать законодательным актом, как настаивают истцы, поскольку оно совершенно обоснованно было принято на основании статьи 78 Договора о функционировании Европейского союза. В том числе, как говорится в заключениях генерального адвоката, процедура принятия этого решения не предполагает консультаций с парламентами стран-членов ЕС.

Генеральный адвокат утверждал также, что временный характер этого решения очевиден, поскольку сроки его применения предполагаются текстом документа — с 25 сентября 2015 года по 26 сентября 2017 года. По мнению адвоката, принятие этого решения не противоречит позиции саммита ЕС от 25-26 июня 2015 года о необходимости договариваться о распределении беженцев на основе консенсуса. Генеральный адвокат считает, что саммит имел в виду беженцев, прибывших с 2014 по первые месяцы 2015 года, расселение которых значилось в другом решении Совета ЕС — решении от 14 сентября 2015 года о распределении 40 тысяч беженцев.