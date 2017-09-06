ЕСПЧ ограничил право компаний на проверку переписки сотрудников

Компании должны заранее уведомлять сотрудников, если осуществляют проверку их электронной переписки с рабочего почтового адреса, и не нарушать их право на частную жизнь. Об этом говорится в постановлении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Вердикт был вынесен по делу гражданина Румынии Богдана Барбулеску. Он использовал установленную на рабочем месте программу мгновенного обмена сообщениями Yahoo Messenger для ведения корреспонденции с братом и невестой. В ответ на письменный запрос работодателя сотрудник заявил, что пользовался сервисом только в рабочих целях. Компания с помощью программы мониторинга получила доступ к его письмам, раскрыв тайну личной переписки. После того как суд в Румынии отказался признать, что право мужчины на защиту частной жизни было нарушено, он обратился в ЕСПЧ.

Суд в Страсбурге пришел к выводу, что в случае с Барбулеску была нарушена восьмая статья Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, и утвердил набор требований, "существенно ограничивающих возможности работодателей по мониторингу электронной переписки сотрудников".