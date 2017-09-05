Половина россиян не хочет продолжения военной операции РФ в Сирии

Около половины россиян выступают за завершение военной операции РФ в Сирии. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", обнародованного 5 сентября.

О необходимости прекратить операцию высказались 49 процентов респондентов. Ее продолжение поддерживают только 30 процентов опрошенных.

В то же время 32 процента россиян опасаются, что вмешательство в сирийский конфликт может перерасти для России в "новый Афганистан". Впрочем, 40 процентов участников опроса находят этот сценарий маловероятным, а 11 процентов респондентов вовсе исключают такую возможность.

Около четверти опрошенных (26 процентов) признались, что ничего не знают о последних событиях в Сирии, это самый высокий показатель с сентября 2015 года, когда боевая авиация РФ начала свою операцию в регионе.

"Немного знают" о происходящем в этом конфликте 56 процентов россиян, внимательно следят за ситуацией 18 процентов респондентов.