В Кембридже проходит первая в истории британского McDonald's забастовка

Первая в истории McDonald's в Великобритании забастовка проходит в понедельник в Кембридже и лондонском районе Крейфорд, сообщает профсоюз работников хлебопекарен Bakers Food and Allied Workers Union (BFAWU).

McDonald's работает в стране с 1974 года. Предполагается, что в акции примет участие около 40 человек. Сотрудники ресторанов недовольны тем, что их вынуждают подписывать контракты, где не указано точное количество рабочих часов, что означает ненормированный рабочий день, отсутствие учета сверхурочных и возможность работодателя вызывать на работу по собственному усмотрению в любое время – или же не вызывать вообще. Кроме этого работники настаивают на минимальной заработной плате хотя бы в 10 фунтов стерлингов в час.

"Слишком долго сотрудники ресторанов сетей быстрого питания, таких, как McDonald's, были вынуждены идти на плохие условия работы, сокращение рабочих часов и даже травлю на работе – многие считают это наказанием за присоединение к нашему союзу", - сказано в заявлении организации.

В Кембридже утром уже прошел довольно многочисленный пикет. Ожидается, что соответствующая акция пройдет и в Крейфорде, затем участники акции встретятся в Лондоне.