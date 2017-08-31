Молдова вдвое сокращает количество чиновников в министерствах

Количество работников министерств и ведомств в Молдове сокращается почти на 50% после решения правительства о сокращении количества министерств с 17 до 9.

"За счет оптимизации центральных органов государственного управления и сокращения количества работников министерств, существенно будет повышена и их зарплата. Повышение заработной платы будет произведено за счет сэкономленных после реформы правительства средств", - заявил премьер-министр Молдовы Павел Филипп.

Он убежден, что реформа правительства повысит эффективность работы центральных органов власти. Премьер призвал руководителей местных органов власти провести аналогичные реформы.

Согласно представленной правительством информации, в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, к примеру, вместо работавших ранее 210 сотрудников после реформы останутся лишь 105. Аналогичные сокращения прошли во всех остальных министерствах.