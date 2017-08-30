В ФРГ начинается процесс по делу о махинациях при уходе за больными

В Дюссельдорфе в среду начинается процесс по делу о махинациях в сфере ухода за больными. На скамье подсудимых находятся девять человек, большинство из которых - выходцы из России и с Украины.

По данным следователей, в результате их действий был нанесен ущерб в размере как минимум 8,5 млн евро.

По всей стране правоохранительные органы выявили около 230 служб по уходу за больными, организованных выходцами из бывшего СССР и подозреваемых в махинациях со страховыми отчислениями.

В большинстве случаев, по данным следователей, мошенники ищут своих клиентов в церковных общинах. Они договариваются непосредственно со своими пациентами или с их родственниками, что те заявляют врачам о мнимых заболеваниях и получают предписания на оказание определенных услуг. Подставная служба по уходу за больными получает деньги от страховой на оказание этих услуг, делает существенно меньше, чем было предписано, и небольшую часть возвращает клиенту в качестве платы за участие в махинациях.

Правоохранительные органы оценивают ежегодный ущерб от деятельности таких компаний как минимум в миллиард евро.