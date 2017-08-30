Просто денег нет: Пять российских кланов разбогатели на $2,5 млрд за год

На фоне самой продолжительной за 20 лет рецессии, отправившей за черту бедности более 20 млн человек, российские миллиарды продолжают увеличивать свои капиталы, пишет finanz.ru.

За истекший год пять богатейший семейных кланов РФ пополнили состояния суммарно на 2,5 млрд долларов, или порядка 150 миллиардов рублей, следует из рейтинга семей-миллиардеров, опубликованного в среду Forbes.

Самым состоятельным российским кланом, по данным журнала, остается семья Гуцериевых. Владельцы группы "Сафмар", куда входят Бинбанк, связанные с ним пенсионные фонды, сети "Техносила", "М.Видео" и Эльдорадо, а также доли "Русснефти", "Нефтисе" и "Фортеинвест", Михаил Гуцериев, его брат Саит-Салам, сын Саид, а также двое племянников увеличили общее состояние с 9,8 до 9,9 млрд долларов.

Самой быстро богатеющей семьей остались Ротенберги - братья Борис и Аркадий, получающие госзаказы, в том числе на строительство трубопроводов "Газпрома" и Керченского моста, а также их сыновья Роман и Игорь за год увеличили капитал в 1,5 раза - с 2,8 до 4,2 млрд долларов.

Семья владеет крупнейшим подрядчиком "Газпрома" - "Стройгазмонтаж" и СМП Банком. В 2015 году Ротенберги получили заказов за счет федерального бюджета на 555 миллиардов рублей. Это на 15% больше, чем бюджет выделяет на здравоохранение, и на 22% превышает ассигнования на фундаментальную науку.

Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы - владельцы Промсвязьбанка - стали богаче на 200 млн долларов, а их суммарное состояние достигло 1,35 млрд долларов.

Клан Шаймиевых - сыновей президента Татарстана Ментимера Шаймейва - за год разбогател на 500 млн долларов. Состояние владельцев группы ТАИФ - Айрата и Радика - достигло 2,215 млрд долларов, подсчитал Forbes.

Состояние владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда издание оценило в этом году в 1,75 млрд долларов против 1,15 млрд годом ранее.

В общей сложности 96 россиян, входящих в список долларовых миллиадеров Forbes, за 2016 год разбогатели на 104 млрд долларов, а их совокупное состояние достигло 386 млрд долларов и впервые превысило золотовалютные резервы ЦБ (377,7 млрд долларов на 1 января). В рублях по текущему курсу богатство фигурантов списка Forbes увеличилось на 5,7 триллиона рублей.

При этом остальное население обеднело практически на ту же сумму: в общей сложности годовые доходы россиян составляют, по данным РАНХиГС, около 50 триллионов рублей. За два года они упали на 12,7%, что в денежном выражении эквивалентно 6,35 триллиона рублей.

Российская экономика за 2015-16 гг. сократилась на 2,7%, или 2,5 триллиона рублей, а дыра в федеральном бюджете достигла 4,9 триллиона рублей.