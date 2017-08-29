Прокуратура Чернигова открыла дело по исчезновению украинца в Беларуси

Черниговские правоохранители возбудили уголовное дело по факту исчезновения в Беларуси гражданина Украины Павла Гриба, который 24 августа поехал в Гомель на свидание с девушкой - вероятным агентом ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

"Учитывая общественное значение и резонанс указанного события информируем, что под процессуальным руководством Черниговской местной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) в отношении безвестного исчезновения гражданина Украины, который в дальнейшем, по сообщениям некоторых СМИ, возможно, задержан сотрудниками спецслужб иностранного государства на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что сейчас проводятся розыскные действия, направленные на установление свидетелей, обстоятельств происшествия и местонахождения пропавшего. С этой целью орган досудебного расследования направил руководству Государственной пограничной службы Украины запрос о подтверждении факта пересечения местным жителем государственной границы Украины.

Также правоохранители получили доступ к личным вещам Павла Гриба, имеющим значение для уголовного производства.

Кроме того, в компетентные органы иностранного государства готовятся ходатайства об оказании международной правовой помощи с целью подтверждения или опровержения факта и оснований задержания и розыска гражданина Украины, его местонахождения.

Вечером 27 августа гражданин Украины, бывший офицер погранвойск Игорь Гриб обратился в посольство Украины в Минске с заявлением, что на территории Беларуси исчез его сын Павел Гриб 1998 года рождения.

24 августа юноша уехал из Чернигова в Гомель и там исчез. Игорь Гриб сначала искал сына в Беларуси самостоятельно, и в Гомеле представители милиции сообщили, что его сына объявили в розыск по требованию ФСБ Краснодарского края России по статье «террористический акт».

Игорь Гриб ранее служил в пограничных войсках Украины, а теперь участвует в создании капелланской службы в силовых органах. Он подозревает, что спецслужбы России похитили его сына в Беларуси.