Трамп намерен ограничить выдачу виз по обмену

Администрация президента США Дональда Трампа может ограничить выдачу виз для культурного обмена, летней работы и работы с целью изучения языка, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.

Газета сообщает, что Белый дом «рассматривает серьезные ограничения» для культурного обмена, основанного на работе в США. Всего ограничения могут коснуться пяти видов виз, включая форму J-1 (образовательные программы и культурный обмен, всего 10 категорий занятости). Данный вопрос рассматривается в русле выполнения предвыборных обязательств Дональда Трампа и его призыва «нанимать американцев и покупать американское».

Согласно информации источника издания, ограничения могут коснуться более 100 тыс. человек, в основном студентов, которые каждое лето прибывают в США по программе культурного обмена. Возможными мерами может стать как полная отмена подобного класса виз, так и серьезные дополнительные требования для людей, пребывающих по ним в США. В частности, наниматели подобных временных работников могут быть обязаны объяснить невозможность найма американцев на предлагаемые для культурного обмена места.

В Госдепартаменте газете отказались прокомментировать возможные ограничения, отметив, что продолжают осуществлять подобные программы, как J-1. Пресс-служба Белого дома также уклонилась от комментария.

Ранее в августе группа из 17 сенаторов от демократов и республиканцев написала госсекретарю США Рексу Тиллерсону письмо с просьбой оставить в силе программы, которые используют визу J-1. В то же время генпрокурор США Джефф Сешнс считает, что подобная программа создает несправедливую конкуренцию, позволяя работодателям нанимать студентов из-за рубежа в качестве дешевой рабочей силы вместо молодых американцев.

Виза J-1 включает в себя стажерские программы для студентов. В частности, они позволяют иностранным учащимся работать в качестве гувернеров, вожатых, нянь, учителей и врачей, а также учиться в школах, колледжах и университетах США.