Срок оформления визы для въезда в США может увеличиться

Срок оформления виз в США может увеличиться: президент Трамп в среду подписал указ об отмене принятых при Обаме руководств по срокам обработки документов в консульствах.

Краткий указ, изданный без каких-либо комментариев со стороны Белого дома или Госдепартамента, отменяет один из подпунктов указа 2012 года, который был направлен на ускорение процесса выдачи неиммиграционных виз, в том числе студенческих и туристических.

Указ, изданный президентом Обамой, призывал Госдепартамент «обеспечить проведение собеседований по 80 процентов заявок на неиммиграционные визы в течение трех недель с момента подачи».

Администрация Трампа вот уже несколько месяцев предпринимает усилия, направленные на изменения ряда иммиграционных правил и внедрение процесса так называемой «особо тщательной проверки».

Как пояснил «Голосу Америки» представитель Белого дома, внесенная поправка «устраняет произвольное требование».

«Президент рассчитывает на тщательную и доскональную проверку заявителей на получение визы, а не на поспешный процесс, нацеленный на соблюдение произвольно установленных сроков», – заявил источник.

Администрация недавно расширила процедуру проверки заявителей, включив в нее рассмотрение аккаунтов в соцсетях и дополнительной биографической информации за последние 15 лет: таким образом, теперь сотрудник консульства может запросить у претендента на визу его профиль в Facebook и список всех стран, посещенных за указанный период.

Как сообщалось ранее, в марте Трамп издал временный запрет на въезд в страну для граждан шести стран (Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена) на основании интересов национальной безопасности.

Правда, часть положений этого указа были заблокированы по результатам иска против правительства, авторы которых считают, что Трамп допустил дискриминацию в отношении мусульман, выделив эти шесть стран, большинство населения которых исповедуют ислам.

В настоящий момент дело передано в Верховный суд, который обсуждает, выносить ли его на рассмотрение.