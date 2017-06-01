Администрация Трампа одобрила ужесточение проверок при выдаче виз

Администрация президента США Дональда Трампа утвердила новую анкету для претендентов на получение американской визы с вопросами о страницах в социальных сетях за последние пять лет и просьбой предоставить биографические сведения за последние 15 лет.

Административно-бюджетное управление США одобрило новые вопросы, которые являются частью усилий, направленных на усиление проверок потенциальных гостей Америки, 23 мая, несмотря на критику со стороны представителей системы образования и научных кругов.

Критики утверждали, что новые вопросы приведут к излишним трудностям при получении виз, задержкам в обработке запросов и лишат зарубежных студентов и ученых желания посещать США.

В рамках новой процедуры консульские работники могут запрашивать номера предыдущих паспортов, информацию о страницах заявителя в социальных сетях за последние пять лет, адреса ящиков электронной почты, номера телефонов и биографические сведения, в том числе о месте жительства, трудоустройстве и заграничных поездках за последние 15 лет.

Чиновники также смогут запрашивать дополнительную информацию, если посчитают, "что подобные данные необходимы для подтверждения личности или проведения более строгой проверки с точки зрения национальной безопасности", сказал в среду представитель Госдепартамента.

Трамп ранее попытался ввести временный запрет на въезд в США для граждан шести преимущественно мусульманских стран, однако американские суды заблокировали президентский указ, назвав его дискриминационным.

Хотя соискатели виз имеют право не отвечать на новые вопросы, в анкете говорится, что непредоставление информации может привести к задержке или сделать невозможной обработку запроса.