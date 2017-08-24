Последнее обновление: 24.08.2017 10:21

США хотят ограничить выдачу виз гражданам четырех государств

Администрация президента США Дональда Трампа может ввести ограничения на выдачу виз гражданам четырех государств. Соответствующая инициатива уже поступила на рассмотрение в Госдепартамент.

По данным телеканала Fox News со ссылкой на источники, речь идет о странах, власти которых отказываются сотрудничать с Вашингтоном в области депортации: не принимают выдворенных из США лиц или затягивают процедуру их приема.

"Госсекретарь проводит беседы с представителями этих стран. Мы хотим, чтобы они подчинились и забрали своих граждан", — рассказал каналу чиновник из Госдепа.

По данным The Washington Times, речь идет о Камбодже, Эритрее, Гвинее и Сьерра-Леоне.

Борьба с нелегалами была одним из главных предвыборных обещаний Трампа. С момента избрания его на пост президента из США выслали свыше 167 тысяч иностранцев-нелегалов, в основном граждан Мексики.

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