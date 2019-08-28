США могут отменить визу из-за постов друзей в соцсетях

Американские чиновники депортировали студента Гарварда из-за того, что его друзья в соцсетях "выражали точки зрения, которые противостоят США". Об этом сообщает Engadget.

Еще в начале лета власти США потребовали обязательно указывать данные соцсетей в заявке на разные типы американских виз, кроме служебной и дипломатической. Ранее пограничники могли просить конкретных людей указать такие данные. Теперь это касается всех и, судя по всему, чиновники начали проверять странички посетителей страны. Как оказалось, пограничники могут отменить визу даже если сам человек ничего плохого не писал, но писали его друзья.

Ранее также отменили визу одному из студентов из-за фотографии, которую кто-то запостил в групповом чате WhatsApp. В обоих случаях визы отменяли арабским студентам. И американо-арабский дискриминационный комитет заявил, что последние годы арабские и мусульманские студенты подвергались разным проверкам. И случалось, что чужой контент создавал студенту проблемы.

Engadget же беспокоится, что сотрудники таможенных органов США могут злоупотреблять широким понятием связей в соцсетях и депортировать посетителей, у которых нет сомнительного бэкграунда.