Последнее обновление: 25.08.2017 17:31

Фактический глава Samsung приговорен к пяти годам тюрьмы за коррупцию

Окружной суд в Сеуле в пятницу, 25 августа, приговорил фактического главу южнокорейского концерна Samsung Ли Чжэ Ёна к пяти годам лишения свободы.

49-летний вице-президент Samsung Electronics признан виновным в даче взяток, злоупотреблении доверием и других преступлениях, сообщает информационное агентство Ренхап.

Суд над Ли Чжэ Ёном, которого считают наследником империи Samsung, был связан с делом о коррупции, возбужденным против Чхве Сун Силь - близкой подруги бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Согласно обвинению, Samsung выплачивал крупные суммы денег организациям, возглавляемым Чхве Сун Силь. В обмен концерну была обеспечена политическая поддержка для слияния двух дочерних фирм Samsung.

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