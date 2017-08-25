Фактический глава Samsung приговорен к пяти годам тюрьмы за коррупцию

Окружной суд в Сеуле в пятницу, 25 августа, приговорил фактического главу южнокорейского концерна Samsung Ли Чжэ Ёна к пяти годам лишения свободы.

49-летний вице-президент Samsung Electronics признан виновным в даче взяток, злоупотреблении доверием и других преступлениях, сообщает информационное агентство Ренхап.

Суд над Ли Чжэ Ёном, которого считают наследником империи Samsung, был связан с делом о коррупции, возбужденным против Чхве Сун Силь - близкой подруги бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Согласно обвинению, Samsung выплачивал крупные суммы денег организациям, возглавляемым Чхве Сун Силь. В обмен концерну была обеспечена политическая поддержка для слияния двух дочерних фирм Samsung.