В ЕС не готовы назвать стоимость Brexit для Британии

Стоимость Brexit для Лондона на данный момент подсчитать невозможно, она будет зависеть от договоренностей с Великобританией и от сроков ее выхода из Евросоюза, заявил главный переговорщик по Brexit от ЕС Мишель Барнье.

"Что касается финансового урегулирования. Я со своей стороны никогда не называл цифр, потому что они зависят от методологии, которую мы согласуем, а также о дате выхода Великобритании", - сказал Барнье, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Его выступление транслируется службами ЕС.

Он отметил, что не намерен сам "назначать цифру".

"Мы будем работать, как этого хочет Евросовет, чтобы спокойно прийти с Великобританией к соглашению по взятым на себя обязательствам. Наказания и счета за выход не будет", - заявил переговорщик.

Барнье подчеркнул, что ЕС в составе 28 стран взял финансовые обязательства на текущий период, выполняет их вместе и вместе пользуется их выгодами.

Великобритания, согласно правилам, изложенным в статье 50 Лиссабонского договора, должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года, спустя два года после официального уведомления о планах выйти из Евросоюза.