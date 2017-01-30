В США приостановлена программа продления туристических и бизнес-виз без собеседования

Туристические и бизнес-визы в США нельзя будет получить повторно без личного собеседования в консульстве, сообщает американское издание Quartz со ссылкой на указ президента США Дональда Трампа.

Указ приостанавливает действие программы Visa Interview Waiver Program, которая позволяла туристам и бизнесменам получать повторную визу в США типа B1 и B2, отправляя документы в консульство без личного собеседования.

"Госсекретарю США следует немедленно прервать действие The Visa Interview Waiver Program и обеспечить соответствие процедуры выдачи виз разделу 222 Акта об иммиграции и национальности, требующего от каждого соискателя неиммигрантской визы личного собеседования со специально оговоренными исключениями", - говорится в пункте 8 документа, размещенного на сайте телеканала CNN.

Как отмечает издание, теперь личное присутствие будет необходимо каждый раз при истечении срока действующей визы, что создаст дополнительные неудобства для туристов и бизнес-путешественников. Это может негативно сказаться как на иностранном турпотоке в США, так и на работе диппредставительств страны, которым придется назначать и проводить значительно больше собеседований.

Ранее сообщалось, что указом президента была приостановлена выдача виз гражданам семи стран, в число которых вошли Иран, Ирак, Ливия, Сирия, Судан, Йемен, Сомали. Госдепартамент США разъяснил, что указ касается и иностранных граждан с двойным гражданством, за исключением тех случаев, когда один из паспортов - американский. Введение запрета вызвало хаос и панику в аэропортах США, по всей стране прошли акции протеста с тысячами участников. Демонстранты собирались возле Белого дома, на центральных площадях Бостона и Нью-Йорка, вокруг аэропортов Атланты, Лос-Анджелеса, Вашингтона, Далласа и других городов.

Визовое соглашение между США и РФ, которое вступило в силу в сентябре 2012 года, упростило оформление туристических и бизнес-виз для россиян. Благодаря документу была расширена практика выдачи гражданам РФ трехлетних многократных виз с возможностью получения повторной визы без собеседования. В посольстве США в России тогда отмечали, что это "исторический документ", благодаря которому количество туристов в США увеличится.