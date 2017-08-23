Последнее обновление: 23.08.2017 17:47

Штраф за оскорбление чувств атеистов хотят ввести в Казахстане

Закон о защите чувств атеистов могут принять в Казахстане, соответствующий проект разработало министерство по делам религий и гражданского общества, сообщает казахстанский телеканал ABCtv.

"Воспрепятствование законной религиозной деятельности, а равно нарушение гражданских прав физических лиц по мотивам отношения к религии, или оскорбление их религиозных чувств, атеистических убеждений, либо осквернение почитаемых последователями той или иной религии предметов, строений и мест, допущение проявлений религиозного радикализма, если все вышеизложенные действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере 100 МРП (месячных расчетных показателей), на должностных лиц — в размере 200 МРП, на юридических лиц — в размере 300 МРП", — приводит СМИ выдержку из законопроекта.

Кроме того, поправки в закон касаются и детей. В частности, предлагается запретить привлекать несовершеннолетних к участию в богослужениях и религиозных обрядах "без письменного согласия обоих родителей или без сопровождения одного из родителей. Исключения составляют лица, обучающиеся в духовных образовательных организациях.

Министерство предлагает запретить одежду и атрибуты, "демонстрирующие принадлежность человека к деструктивным идеологическим течениям". То же касается и демонстрации такой одежды и атрибутики в рекламе.

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