Курсы наличной валюты в банках Минска на 21 августа 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,003 рубля и составил 1,933 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,004 рубля и составил 1,936 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,005 рубля и составила 2,27 рубля, минимальная продажа выросла на 0,001 рубля и составила 2,277 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,26 (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,29 (вырос на 0,02 рубля).