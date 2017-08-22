Курсы наличной валюты в банках Минска на 22 августа 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,003 рубля и составил 1,93 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,002 рубля и составил 1,934 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,005 рубля и составила 2,275 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,002 рубля и составила 2,275 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,26 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,27 (снизился на 0,02 рубля).