Кремль подтвердил готовность россиян "есть снег" в условиях санкций

В Кремле согласны с мнением представителя команды Дональда Трампа о том, что население России готово "есть снег, чтобы выжить" в условиях санкций. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя интервью Энтони Скарамуччи - советника Трампа по связям с бизнесом.

В нем Скарамуччи заявил, что санкции, введенные против России, "в некотором роде имели обратный эффект из-за характера российских людей".

"Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить", - сказал Скарамуччи корреспонденту ТАСС.

"Санкции, скорее всего, сплотили вашу нацию вокруг президента", - заявил советник Трампа, добавив, что в долгосрочной перспективе они все же могут иметь "болезненный эффект".

«Что касается таких метафор (русские готовы есть снег, чтобы выжить), то, наверное, с этим можно согласиться", - заявил во вторник Песков (цитата по "Интерфаксу").

"Хотя я бы уточнил, конечно, наверное, все-таки, русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям», - добавил пресс-секретарь Кремля.

По данным Минэкономразвития, напоминает finanz.ru, за два года действия санкций и контрсанкций продукты в РФ подорожали на 31,6%. Рост цен на продовольствие вдвое превысил официальную инфляцию, а население начало "отказываться от покупки дорогостоящей белковой продукции в пользу дешевой продукции, преимущественно растительного происхождения".

По данным Росстата, с октября 2014-го по ноябрь 2016-го реальные располагаемые доходы населения обвалились на 12,7%, розничный товарооборот - на 15,4%.

По данным Высшей школы экономики, доля населения, которому не хватает денег на одежду и еду, выросла до 41%.