Тиллерсон: Трамп не в восторге от новых санкций против РФ, но подпишет их

Президент США Дональд Трамп не поддерживает новые санкции против России, однако подпишет принятый Конгрессом закон.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает The Washington Examiner.

"Ни я, ни президент не в восторге от того, что Конгресс принял эти санкции", - сказал он.

"Мы четко дали понять, что это не поможет нашим усилиям, но они приняли решение. И сделали это подавляющим большинством. Думаю, президент принимает это и есть все признаки того, что он подпишет закон", - добавил Тиллерсон.

Госсекретарь США настаивает, что санкции являются препятствием для переговоров с Россией. При этом, он заявил, что недавно говорил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и будет продолжать это делать.

"Мы не можем позволить сбить нас с пути к восстановлению отношений", - заявил Тиллерсон.

Накануне вице-президент США Майк Пенс в Грузии заявил, что Трамп подпишет закон о санкциях "очень скоро".

Напомним, Палата представителей США приняла законопроект "Противодействие противникам Америки через санкции", в котором важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Законопроект также поддержал американский Сенат.