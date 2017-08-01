Последнее обновление: 01.08.2017 21:58

BP: Стоимость нефти не будет превышать $55 за баррель в 2018 году

Британская BP прогнозирует, что нефтяные цены будут варьироваться в пределах 45-55 долларов за баррель в следующем году, чему будет способствовать высокий уровень добычи этого сырья в США, передает агентство Рейтер со ссылкой на слова финансового директора компании.

После спокойного начала года мировой спрос на нефть во втором квартале текущего года восстановился; ожидается, что он вырастет на 1,4-1,5 миллиона баррелей в день, передает агентство слова главного финансового директора BP Брайана Гилвари (Brian Gilvary).

"Мировой спрос кажется довольно стабильным, и цены укрепятся на том уровне, что мы наблюдаем сейчас", - сообщил Гилвари.

Но, по его словам, при росте цен на нефть до 52-53 долларов за баррель (по состоянию на 19.00 мск вторника стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent находилась в районе 51 доллара за баррель) можно наблюдать рост активности добычи, при этом при снижении цен до 45 долларов за баррель эта активность сокращается, передает Прайм.

Поэтому именно стоимость в рамках 45-55 долларов за баррель в 2018 году Гилвари считает подходящим для прогноза диапазоном.

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