Банки снова понизили прогнозы по ценам на нефть

Третий месяц подряд банки понижают прогнозы по ценам на нефть, сомневаясь в продолжительности текущего сокращения запасов, сообщает Dow Jones со ссылкой на The Wall Street Journal.

Избыточные запасы нефти, в течение трех лет оказывавшие давление на цены, в последние недели начали снижаться ввиду роста спроса в США и сокращения добычи Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Однако некоторые аналитики считают, что снижение запасов может закончиться позднее в этом году, так как США продолжают наращивать добычу.

Согласно прогнозам 15 инвестиционных банков, опрошенных The Wall Street Journal в конце июля, в этом году средние цены на нефть Brent составят 53 доллара за баррель, что на 2 доллара ниже июньского прогноза. Средние цены на нефть WTI в этом году, вероятно, составят 51 доллар, что на 1 доллар ниже прогноза за прошлый месяц.

Кроме того, банки понизили прогнозы на следующий год. Так, цены на нефть Brent в среднем составят 55 долларов, что на 2 доллара ниже июньского прогноза; средние цены на нефть WTI в 2018 году составят 53 доллара, что также ниже предыдущего прогноза на 2 доллара.

В четверг нефть Brent торговалась по 52,17 доллара за баррель, а нефть WTI – по 49,20 доллара.

"Мы придерживаемся сдержанных прогнозов по ценам на нефть в самое ближайшее время, особенно в сентябре-октябре, когда сезонный фактор начинает ослаблять спрос на нефть и нефтепродукты", - отметил Майкл Уиттнер, аналитик Societe Generale.

Как правило, пик спроса на нефть приходится на летний период, совпадающий с сезоном автомобильных поездок в США. Осенью спрос снижается, оказывая понижательное давление на цены.

Инвесторы позитивно отреагировали на недавнее сокращение запасов.

Согласно опубликованным в среду данным Управления энергетической информации (EIA), на прошлой неделе запасы нефти в США снизились на 1,5 млн баррелей. Сокращение наблюдается уже пять недель подряд.

Запасы нефти в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в целом снижались в мае-июне, согласно недавним данным Международного энергетического агентства (IEA).

Тем не менее мировые запасы нефти по-прежнему превышают средние уровни, так как пока не удается сократить избыток мирового предложения нефти, который оказывает давление на цены с 2014 года. Отчасти этот избыток связан с наращиванием добычи в США.

На прошлой неделе производство нефти в США выросло на 20 000 баррелей в день, сообщили в EIA. Между тем ОПЕК, в прошлом году согласовавшая сделку по сокращению добычи, уличила некоторых ее участников в превышении квот, которым они пытаются решить проблему дефицита бюджета.

"Те, кто надеется на продолжительное сокращение запасов, могут быть разочарованы, учитывая рост добычи", - отметили аналитики Commerzbank.