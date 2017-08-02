Нефть продолжает дешеветь из-за роста запасов в США, добычи ОПЕК

Цены на нефть снизились утром в среду из-за роста запасов сырья в США и увеличения добычи ОПЕК. К 9.09 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,71 процента до $51,41 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $48,78 за баррель, на 0,77 процента ниже предыдущего закрытия.

Запасы нефти увеличились на 1,8 миллиона баррелей до 488,8 миллиона за неделю, завершившуюся 28 июля, тогда как аналитики предсказывали снижение на 3 миллиона баррелей, показали данные Американского института нефти (API) во вторник.

Среди других факторов давления аналитики называют рост добычи ОПЕК, которая, как показали расчёты Рейтер, в июле увеличилась на 90.000 баррелей в сутки до 33 миллионов баррелей в сутки.

Основным драйвером роста добычи группы в прошлом месяце стало наращивание производства сырья в Ливии, которая не входит в глобальный пакт.

Нефтекартель ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, ранее договорились сократить добычу примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки до марта 2018 года ради восстановления равновесия мирового спроса и предложения.

По прогнозу аналитического агентства Douglas Westwood, в этом году на нефтяном рынке будет наблюдаться незначительный дефицит, но в следующем году избыток предложения вернётся за счёт ввода новых месторождений и сохранится вплоть до 2021.

Кроме того, как отмечает Goldman Sachs, против рынка может сыграть и тот факт, что крупные мировые нефтекомпании приспоспособились к новой реальности, а именно ценам на нефть около $50 за баррель, и могут позволить выплату дивидендов, о чём говорят результаты второго квартала.