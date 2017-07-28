Суд разрешил Штутгарту запрещать проезд дизельных автомобилей

Власти Штутгарта имеют право запрещать проезд по городу старых дизельных автомобилей, если такая мера необходима для улучшения качества воздуха до приемлемых показателей.

В пятницу административный суд столицы Баден-Вюртемберга удовлетворил соответствующий иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH).

Земельные власти должны в срочном порядке пересмотреть план по улучшению качества воздуха и принять срочные меры против загрязнения атмосферы, говорится в решении суда. Судьи сочли недостаточным предложение земельного правительства о переоснащении за счет автомобилестроителей старых автомобилей с дизельными двигателями и снижении тем самым вредных выбросов.

"Запрет на проезд не нарушает принцип соразмерности, поскольку защита здоровья весомее права на собственность и общей свободы действий владельцев автомобилей, на которых будет распространяться этот запрет", - заявил судья Вольфганг Керн (Wolfgang Kern).

По мнению суда, в вопросе улучшения качества воздуха власти не должны полагаться на то, что автоконцерны соответствующим образом переоснастят автомобили. Запрет на проезд дизельных машин является наиболее действенным способом снизить концентрацию в воздухе оксида азота, говорится в решении.

Решение суда в Штутгарте пока не имеет законной силы. Ожидается, что ответчик, которым выступают власти Баден-Вюртемберга, оспорят его в Федеральном административном суде.

Организация DUH обратилась в суд с иском против Баден-Вюртемберга в 2015 году. Экологи указали, что уже многие годы концентрация оксида азота, выделяемого дизельными двигателями, на всех замерных станциях вблизи крупных дорог значительно превышает допустимые показатели.

Штутгарт, в котором находятся штаб-квартиры автомобилестроителей Daimler и Porsche, а также крупного поставщика автопрома Bosch, расположен в окруженной холмами низине, и поэтому качество воздуха в нем зачастую не отвечает санитарным нормам.