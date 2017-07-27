В Аргентине быших судей наказали за преступления в годы диктатуры

Четверо бывших судей были приговорены в среду к пожизненному заключению за преступления, совершенные в годы военной диктатуры в Аргентине.

Суд города Мендоса вынес наказание экс-судьям Отилио Роке Романо, Луису Мирету Клапесу, Гильермо Петре Рекабаррену и Роландо Эваристо Каррисо, сообщает портал Nacion. Их обвиняли в пособничестве диктатуре путем игнорирования заявлений со стороны пострадавших и фактическом гарантировании безнаказанности действий военных.

Помимо судей, еще более 20 бывших военнослужащих, работников тюрем и полицейских получили от трех до 20 лет тюрьмы за свои преступления, среди которых были убийства, похищения, пытки и изнасилования в годы диктатуры.

В результате военного переворота в марте 1976 года власть в Аргентине захватили военные под руководством генерала Хорхе Виделы, правившие страной до 1983 года. За это время в стране были убиты тысячи человек, порядка 30 тысяч пропали без вести.