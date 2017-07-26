Вступление в НАТО поддержали 66% граждан Грузии

Вступление Грузии в Североатлантический альянс (НАТО) считают приемлемым 66% граждан Грузии. Такие данные следуют из опроса общественного мнения, проведенного по заказу Национального демократического института США (NDI).

Еще 23% опрошенных сообщили, что для них этот шаг неприемлем.

При этом вступление в Европейский союз поддерживают 62% опрошенных, а официальный курс грузинского правительства на вступление одновременно и в НАТО, и в Европейский союз, поддержали 77% респондентов.

В то же время 23% респондентов считают, что Грузия должна вступить в Евразийский союз, основанный Россией, Беларусью и Казахстаном.

Отвечая на вопрос, принесет ли Грузии пользу введенный безвизовый режим со странами Евросоюза, 49% опрошенных ответили положительно, а 42% — отрицательно.

8% опрошенных социологами против вступления Грузии в какой-либо союз, а еще 6% затруднились с ответом.

Грузия с 1 июля 2016 года является ассоциированным членом ЕС — соглашение подразумевает постепенное снятие торговых ограничений между Тбилиси и европейскими странами и рассматривается как первый шаг к европейской интеграции. ​В марте 2017 года был установлен безвизовый режим между Грузией и ЕС.

Президент страны Георгий Маргвелашвили заявлял, что в Грузии «терпеливо» ждут того момента, «когда Евросоюз и НАТО решат стать еще более сильными, стойкими, приняв в свои ряды Грузию».

Опрос общественного мнения в Грузии по заказу NDI проводил Центр исследовательских ресурсов Кавказа (CRRC-Грузия) с 18 июня по 9 июля 2017 года, в нем приняли участие 2261 человек. Исследование было профинансировано Агентством международного развития правительства Великобритании.