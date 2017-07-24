На хорватском курорте ввели штрафы для полуголых и пьяных туристов

Власти курортного города Хвар, расположенного на одноименном острове возле далматинского побережья Хорватии, ввели крупные штрафы для отдыхающих за неподобающее поведение.

Как отмечает The Daily Mail, в центре города были установлены предупреждающие знаки с надписью: "Сэкономите свои деньги и наслаждайтесь Хваром", на которых дается детальное описание правонарушений и соответствующих финансовых наказаний.

Так, за появление на улице в купальнике туристу грозит взыскание на сумму 600 евро, за обнаженный торс – 500 евро, а за сон или распитие спиртных напитков в публичном месте – все 700 евро.

Меры были приняты в ответ на поведение молодежи, в частности, приезжающей из Великобритании.

По словам мэра Хвара Рикардо Новака, пьяные, они испражняются на улицах, ползают по городу полуголые.

"Мы приветствуем молодых туристов, но им нужно будет научиться вести себя здесь", - заключил он.