Последнее обновление: 24.07.2017 12:30

Президент Польши накладывает вето на закон о судебной реформе

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник наложил вето на закон о реорганизации Верховного суда.

Обсуждение и принятие парламентом судебной реформы сопровождалось многотысячными протестами по всей стране и резкой критикой со стороны Евросоюза. Новый закон предполагал фактическую зависимость Верховного суда от правительства и парламента.

В ночь на субботу, 22 июля, закон о реорганизации судебной реформы одобрил польский Сенат. Сейм принял его двумя днями ранее. Законопроект был инициирован консервативной правящей партией "Закон и справедливость" (ЗиС) и, среди прочего, позволял бы правительству увольнять и назначать судей Верховного суда.

Ранее Еврокомиссия подвергла резкой критике последнюю редакцию законов о судебной реформе и пригрозила Польше серьезными последствиями в том случае, если они вступят в силу. 19 июля вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что ЕС может начать процедуру по 7-й статье Лиссабонского договора, предусматривающей санкции вплоть до лишения страны-нарушительницы права голоса.

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