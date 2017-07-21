Мингорисполком отклонил план сноса Осмоловки

На заседании архитектурно-градостроительного совета, которое прошло в Комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, не приняли детального плана, который предусматривал снос Осмоловки. Его отправят на доработку.

«Мы можем сказать, что все усилия общества - 9 тысяч подписей, большая поддержка СМИ - привела к тому, что этот детальный план, предусматривающий снос Осмоловки, не был принят, - сообщил радио Свабода Денис Кобрусев, координатор кампании "Генплан для минчан". - Это победа. Так как была большая вероятность, что примут ПДП и дома пойдут под снос».

Сегодня прошло заседание архитектурного градостроительного совета, который должен был подводить итоги общественного обсуждения детального плана сноса Осмоловки. На совещание были допущены представители общественности.

«Если коротко, было выступление разработчика проекта Бондарчика, задавали ему вопросы. После выступали члены совета. Они высказывали разные мнения. Были предположения, что этот район имеет ценность и его не нужно сносить. Была мысль, что на сегодня не хватает данных о состоянии зданий, на основании чего нельзя принимать решение. Также было сказано, что земля здесь очень ценна, а дома не имеют ценности. Но при этом детальный план не дает ответа, как эту ценную землю можно использовать», - рассказал Денис Кобрусев.

По его словам, представители общественности по пунктам перечислили, на их взгляд, нарушения и замечания. Это 40 страниц, которые направлялись в рамках общественного обсуждения.

Представители администрации Центрального района выступили с инициативой этот детальный план отклонить. А, по словам Павла Лучиновича, главного архитектора Минска, скорее всего, будет вынесено решение об отправке детального плана на доработку.

Это значит, что ПДП не будет утвержден, на доработке он может находиться много времени, и у общественности будет возможность общаться с властями, предлагать свои варианты.