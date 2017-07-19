Последнее обновление: 19.07.2017 17:44

В Великобритании повысят пенсионный возраст до 68 лет в 2039 году

Пенсионный возраст в Великобритании будет повышен с 67 до 68 лет в 2039 году, объявил в среду министр труда и пенсий Дэвид Гоук.

Ранее планировалось повысить пенсионный возраст на семь лет позже – в 2046 году. Переход к новым правилам начнется в 2037 году.

"По мере того, как средняя продолжительность жизни продолжает увеличиваться, и количество людей, получающих государственную пенсию, растет, нам нужно быть уверенными в том, что мы располагаем справедливой и надежной системой, отражающей современную жизнь и работающей для будущих поколений", — сказал министр, выступая в палате общин парламента.

Лейбористы обещают понизить пенсионный возраст до 66 лет.

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