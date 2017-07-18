В Беларуси создали рабочую группу по урегулированию с РФ визовых вопросов

Распоряжением премьер-министра № 254р от 17.07.2017 г. создана рабочая группа для урегулирования с российской стороной вопросов взаимного признания виз и иных вопросов, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств – участников договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года.

Руководителем рабочей группы назначен заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков.

"Рабочей группе поручено провести работу с российской стороной по обсуждению проблемных вопросов взаимного признания виз и согласованию текста проекта Соглашения о взаимном признании виз, а также по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств – участников договора о создании Союзного государства", - говорится на сайте правительства.

Кроме того, с российской стороной необходимо согласовать внесение изменений в соглашение между правительствами РБ и РФ о реадмиссии от 15 ноября 2013 года, а также механизм взаимного обмена сведениями в отношении лиц, получивших национальные визы, а также вопросы формирования банков данных о таких лицах для организации пропуска их через границу.

О результатах проведенной работы необходимо информировать правительство до 1 ноября 2017 г.

Организационное обеспечение деятельности рабочей группы поручено Министерству иностранных дел.