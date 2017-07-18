В Испании приток нелегальных мигрантов увеличился вдвое за полгода

Число нелегальных мигрантов, прибывших с начала 2017 года в Испанию, увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо, выступая в конгрессе депутатов.

По его словам, с января под июнь в страну прибыл 10 751 мигрант, только в июне 2189 человек попытались пересечь Гибралтарский пролив на надувных лодках, 3209 челочек пересекли границу с Испанией в Сеуте и Мелилье (анклавы Испании на севере Африки, граница с Марокко).

Соидо назвал решение миграционного вопроса "приоритетом правительства", напомнив, что в море Альборан несколько недель назад утонули 49 человек в попытке добраться до испанских берегов.

Глава МВД призвал к продолжению сотрудничества со странами, через которые идет основной поток мигрантов в Испанию, в первую очередь, с Марокко, к "соответствующему контролю границ, борьбе с торговлей людьми".

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Согласно данным, обнародованным в начале июля Международной организацией по миграции, число мигрантов и беженцев, прибывших с начала этого года морским путем в Европу уже превысило 111 тысяч человек. Почти 85% из них прибыли в Италию.