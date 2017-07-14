Свыше 52 тысяч венесуэльцев попросили убежище за рубежом с начала года

Более 52 тысяч граждан Венесуэлы с начала текущего года попросили убежище в других странах, сообщил в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Уильям Спиндлер.

"Ситуация в Венесуэле продолжает развиваться, и количество людей, которые просят убежище, растет. В прошлом году по всему миру около 27 тысяч венесуэльцев просили об убежище. На сегодняшний момент, в 2017 году, с такой просьбой обратилось уже свыше 52 тысяч человек", — сказал он.

По данным УВКБ ООН, самое большое количество заявок было подано в этом году на убежище в США — 18,3 тысячи. На втором месте Бразилия (12,96 тысячи заявок), далее следуют Аргентина (11,735 тысячи заявок), Испания (4,3 тысячи), Уругвай (2,072 тысячи) и Мексика (1,044 тысячи).

Спиндлер отметил, что эти данные лишь частично отражают общее количество венесуэльцев, которые могут нуждаться в международной защите, так как многие не регистрируются в качестве просителей убежища.

Ситуация в Венесуэле обострилась в последние три месяца. В стране начались массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания. По последним данным, жертвами протестов стали уже 95 человек.