ЕС раздумывает над стресс-тестами для банков на фоне роста киберугрозы

Евросоюз раздумывает над проверкой защищённости банков от кибератак, сообщили еврочиновники и источники на фоне роста опасений об уязвимости банковской отрасли перед хакерскими атаками.

За последние несколько лет атаки в отношении банков становились всё более многочисленными и изощрёнными, поскольку преступники находили новые способы нападения на банки, уйдя исключительно от попыток узнать детали банковских счетов клиентов. В феврале 2016 года хакеры украли $81 миллион из центробанка Бангладеш - злоумышленники взломали систему кредитного института и завладели доступом к международной системе банковских расчётов SWIFT.

Глобальные регуляторы ужесточили требования безопасности для банков после киберпреступления такого гигантского масштаба, которое стало одним из крупнейших в истории, проверив системы безопасности банков в некоторых странах.

Однако число сложных кибератак продолжило расти, сообщалось в ноябрьском письме сети SWIFT банкам-клиентам, о чём свидетельствовала кража 2,5 миллиона фунтов ($3 миллионов) у банковского подразделения ритейлера Tesco Plc, которая стала первым случаем массового взлома счетов западного кредитора.

Для укрепления безопасности европейские регуляторы могут устроить стресс-тест на всей территории ЕС.

Еврокомиссия оценивает "дополнительные инициативы, которые можно развить для противодействия кибератакам", сказал Рейтер глава комиссии.

ЕЦБ объявил в 2016 году о намерении создать базу данных для регистрирования случаев киберпреступлений в коммерческих банках еврозоны, объединяющей 19 стран. Однако обмен информацией между руководством стран в области киберпроисшествий - всё ещё призрачная перспектива.

Еврокомиссия изучает, помогут ли проверки в ЕС укрепить безопасность, сказал источник в руководстве блока. Такой шаг станет дополнением к мерам контроля, уже введённым властями Великобритании и других стран ЕС.

Европейская служба банковского надзора (EBA), которая отвечает за стресс-тесты европейских банков, как ожидается, представит летом этого года планы проверок для середины 2018 года.

Чиновник EBA сказал, что ведомство следит за кибербезопасностью, однако решение о проведении стресс-теста ещё не принято. Председатель ведомства Андреа Энриа призвал страны ЕС провести стресс-тесты своих финансовых институтов для выявления рисков.