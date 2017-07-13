Сепаратисты в Донбассе создали целую сеть трудовых лагерей

На востоке Украины пророссийские сепаратисты подвергают принудительному безвозмездному труду тысячи заключенных. Полученные эт этого доходы идут на финансирование самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНГ", сообщила в четверг немецкая радиостанция Deutschlandfunk со ссылкой на свидетельства бывших узников этих лагерей.

По ее данным, в трудовых лагерях на территории сепаратистских регионов Украины содержатся около 10 тысяч заключенных. Многие из этих людей отбывают наказание незаконно, поскольку подлежат амнистии,которую объявило правительство в Киеве в 2014 году, отмечает Deutschlandfunk.

Украинская "Восточная правозащитная группа" называет эти лагеря "ГУЛагом с одобрения Москвы". По ее оценкам, ежемесячный доход от подневольного труда заключенных составляет до 500 тысяч евро. Власти "ЛНР" и "ДНР" на просьбу Deutschlandfunk прокомментировать эту информацию не отреагировали.

Уполномоченная парламента Украины по правам человека Валерия Лутковская отметила, что правительство в Киеве не способно помочь своим гражданам в этих лагерях, поскольку украинские законы в этом регионе не соблюдаются.

Директор германского бюро Human Rights Watch (HRW) Венцель Михальски констатировал бездействие мирового сообщества и в интервью Deutschlandfunk Kultur призвал Германию и Францию значительно активнее бороться за соблюдение прав человека в сепаратистских регионах Украины. На международных переговорах очень редко обсуждаются права людей, живущих в этих оккупированных регионах, слишком часто речь идет о геополитических вопросах, констатировал Михальски.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью Deutschlandfunk заявил, что Украина уже три года не имеет доступа к этим регионам, и уж тем более к тамошним тюрьмам. Он указал, что решающее значение имеет усиление давления на Россию. "Несмотря на личные обещания Путина, доступа к этим людям не имеет даже Красный Крест", - сказал украинский посол.