В Германии вышла насыщенная фактами книга о гестапо - тайной полиции "третьего рейха"

В Германии вышла первая столь подробная и насыщенная фактами книга, рассказывающая о гестапо - тайной полиции "третьего рейха", главном инструменте нацистского террора.

Гестапо (Geheime Staatspolizei, Тайная государственная полиция) - символ и главный инструмент террора в "третьем рейхе". Гестапо с особой жестокостью преследовало и уничтожало всех, кого нацисты считали своими противниками: коммунистов и социал-демократов, евреев и гомосексуалов, людей, осмелившихся усомниться в непобедимости немецкого оружия, тех, кто слушал "вражеские радиостанции" и рассказывал политические анекдоты.

Историки Карстен Дамс и Михаэль Штолле, изучившие многие тысячи страниц архивных документов, познакомившиеся со множеством свидетельств - причем, как жертв, так и сотрудников гестапо, написали впечатляющую книгу (изд. C.H.Beck). Причем, это не просто собрание фактов, но и их анализ.

Так, например, рассказывая о численности политической полиции "третьего рейха", авторы подчеркивают, что она была относительно невелика. В 1937 году в центральной штаб-квартире гестапо в Берлине и 54 региональных управлениях работали 6500 штатных сотрудников. В начале 1944 года их было уже больше 30 тысяч, но и это не так много, если учесть население и размеры "рейха", включая оккупированные территории. Скажем, в Министерстве государственной безопасности ГДР - "штази" - было втрое больше сотрудников, не говоря уже о КГБ СССР. Но гестапо опиралось на поддержку населения, на различные партийные и государственные структуры. В гитлеровской Германии это было доведено до совершенства.

Очень интересны и показательны страницы книги, где идет речь о тех, кто возглавлял гестапо. Первым шефом был Рудольф Дильс, бывший референт политического отдела прусского министерства внутренних дел, который занимался левыми радикалами, то есть, прежде всего, коммунистами. Этот опыт, а также то, что Дильсу покровительствовал Геринг (Дильс был женат на его племяннице), и способствовали его назначению. Правда, главой гестапо он пробыл недолго, но именно при нем сформировались структуры тайной полиции гитлеровской Германии, были опробованы методы работы гестапо, формы взаимодействия с другими партийными и государственными органами.

Рудольф Дильс, интеллигентный оппортунист, любитель вечеринок, дамский угодник, очень скоро столкнулся в гестапо с интригами, которые он совершенно не умел вести, и его "ушли" на повышение: он стал высшим государственным чиновником на окружном уровне - сначала в Кельне, а потом в Ганновере. Но и там и не ужился. Более того: несколько раз ему самому пришлось иметь дело с гестапо - уже в качестве подозреваемого. Причем, Дильса допрашивали не только за "длинный язык", но и за то, что он помогал своими профессиональными советами тем, кому угрожали арест и суд. Своего протеже и родственника несколько раз выручал Геринг, но после неудачного покушения на Гитлера 20 июля 1944 года он уже ничего не мог сделать. Рудольфа Дильса, хотя и не причастного к заговору, арестовали и поместили в тюрьму гестапо. Но ему повезло: он пережил "третий рейх" и умер в 1957 году в результате несчастного случая на охоте.

Иначе сложилась судьба других руководителей тайной государственной полиции - шефа Главного управления имперской безопасности (РСХА) Рейнхарда Гейдриха и его подчиненного и выдвиженца Генриха Мюллера. Гейдрих вырос в семье директора консерватории и сам был очень одаренным музыкально человеком. Он прекрасно играл на скрипке. Второе имя, которое дали ему родители, - Тристан, в честь героя оперы Вагнера. Но политика и "патриотический" экстремизм были Гейдриху ближе, чем музыка. Высокий, светловолосый, спортивный, он нравился и Гиммлеру, и Гитлеру как истинный представитель "нордической расы". Он стремительно продвигался по карьерной лестнице. После РСХА стал в 1941 году заместителем "рейхспротектора Богемии и Моравии". В 1942-м ему поручили особенно доверительную миссию: он проводил Ванзейскую конференцию, на которой в деталях была разработана программа уничтожения европейских евреев.

27 мая 1942 года на въезде в Прагу на Гейдриха было совершено покушение бойцами чехословацкого движения Сопротивления, специально для этого заброшенными на парашютах из Англии. Гейдрих получил тяжелые ранения и умер через несколько дней в госпитале.

Генрих Мюллер, как рассказывают знавшие его люди и показывают факты, был совершенно не похож на тот образ, который создал в "Семнадцати мгновеньях весны" Леонид Броневой. Мюллер в фильме старше, толще и, так сказать, интеллектуальней, чем в жизни. На самом деле он был по натуре обыкновенным чиновником-канцеляристом. Но очень исполнительным, ревностным и трудолюбивым. В нацистской партии к нему относились настороженно: в НСДАП Мюллер вступил лишь в 1939 году. Первое эсэсовское звание унтерштурфюрера получил автоматически, став в 1934 году служащим тайной полиции в Берлине. Но рвение его оценили по достоинству. В 1941 году Мюллер был уже группенфюрером СС и генерал-лейтенантом полиции. Противников режима (и тех, кого считали таковыми) преследовал беспощадно и жестоко.

Главная штаб-квартира гестапо на Принц-Альбрехт-Штрассе в Берлине в 1945 году.

По поводу смерти Генриха Мюллера существуют самые разные версии. Одна: он погиб в мае 1945 года во время боев за Берлин. Во всяком случае, был найден труп в генеральском мундире с его служебным удостоверением. Но где похоронили последнего шефа гестапо, долгое время было неизвестно. И ходили разные слухи: что Мюллера после 1945 года вывезли в СССР и он работал на НКВД, что ему удалось пробраться в Южную Америку и его видели то в Чили, то в Боливии, то в Парагвае... Даже появились фальсифицированные дневники Мюллера. Лишь в 2013 году точно установили, что главный гестаповец действительно погиб в последние дни войны, и нашли место его захоронения - братскую могилу в Берлине.