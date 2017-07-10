Последнее обновление: 10.07.2017 13:38

Министр юстиции ФРГ предлагает создать европейский банк данных об экстремистах

После масштабных беспорядков, устроенных хулиганствующими элементами во время саммита "большой двадцатки" в Гамбурге, министр юстиции Хайко Мас высказался за создание общеевропейского банка данных об экстремистах.

"Саммит "двадцатки" показал, что в Европе нет достаточной базы данных об экстремистах", - констатировал министр в интервью газете Bild, обнародованном в понедельник, 10 июля.

Одновременно он пообещал выделить больше средств для наблюдения за экстремистами.

В беспорядках в Гамбурге участвовали экстремисты не только из Германии, но и из Италии, Франции, Испании и других европейских стран. "Именно поэтому необходима база данных, которой могли бы воспользоваться все страны. Это позволит властям лучше ориентироваться в аналогичных ситуациях и останавливать таких людей еще на границе", - пояснил глава германского Минюста.

В ходе саммита G20 в Гамбурге произошли масштабные беспорядки. Сотни экстремистов поджигали баррикады и автомобили, громили магазины. Власти задействовали около 20 тысяч полицейских. В столкновениях с экстремистами получили травмы около 500 стражей порядка.

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