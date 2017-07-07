Из-за судебной ошибки в Брюсселе освободили албанского мафиози

Главу албанского криминального клана в Брюсселе, приговоренного в январе 2017 года к девяти годам строгого режима, по причине судебной ошибки выпустили из тюрьмы спустя менее шести месяцев пребывания за решеткой, сообщила газета Derniere heure.

По данным издания, 35-летний Сафет Рустеми, осужденный за попытку убийства, рэкет, принуждение к занятиям проституцией и участие в деятельности организованной преступной группы, как оказалось, был отправлен в тюрьму без постановления суда о заключении его под стражу. Это произошло потому, что на момент вынесения приговора албанец находился под действием ордера на арест по другому преступлению – наркоторговля. Решением судебной инстанции ордер на арест отменили, но требование о заключении Рустеми под стражу по новому преступлению так и не было оформлено.

По освобождении мафиози, пребывание которого в Брюсселе было нелегальным, решением иммиграционных властей подвергли незамедлительной депортации в Албанию.

Между тем, отмечает Derniere heure, бельгийские правоохранительные органы потратили бесчисленное количество часов на то, чтобы собрать доказательства вины Рустеми, арест которого экс-мэр Брюсселя Иван Майор всенародно назвал победой над преступной бандой.