Последнее обновление: 29.06.2017 17:10

Амстердамский аэропорт облегчит жизнь пассажирам с ручной кладью

Главный аэропорт Нидерландов "Схипхол"начнет тестировать новую систему быстрого оформления пассажиров без багажа или с ручной кладью небольших размеров.

Как сообщает пресс-служба авиагавани, услуга будет доступна путешественникам, которые едут с сумками для ноутбуков, маленькими рюкзаками и сумочками.

В залах вылета аэропорта номер 1, 2 и 3 оборудуют специальные зоны с надписью «Только с небольшими сумками», которые будут работать только во время пиковой нагрузки. Решение о том, какой ручной багаж подходит для прохода по экспресс-коридору, остается за сотрудниками аэропорта.

В "Схипхоле" отмечают, что сейчас все больше людей предпочитает путешествовать с ручной кладью, не сдавая вещи в багаж – ради экономии или удобства. А это увеличивает нагрузку на контрольно-пропускные пункты.

В свою очередь, уверены в аэропорту, нововведение, которое будет тестироваться до 31 августа, ускорит процесс посадки для пассажиров с небольшим багажом.

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