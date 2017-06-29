Квартальная доналоговая прибыль H&M превысила прогнозы

Ритейлер модной одежды H&M отчитался о доналоговой прибыли за второй квартал, которая превысила ожидания благодаря открытию новых магазинов и контролю за расходами, отметив сохраняющиеся сложности на многих крупных рынках.

H&M, второй крупнейший в мире ритейлер одежды после владельца Zara Inditex, сообщил, что прибыль в марте-мае выросла на 10 процентов в годовом сравнении до 7,71 миллиарда шведских крон ($904 миллиона), в то время как аналитики в среднем прогнозировали рост прибыли менее чем на 2 процента.

После нескольких десятилетий уверенного роста H&M за последний год несколько раз показывала результаты ниже прогнозов, а прибыль компании оказывалась под давлением из-за крупных инвестиций и обострения конкуренции со стороны бюджетных магазинов и новых онлайн-игроков.

"Продажи в Соединённом Королевстве, Скандинавии и в Восточной Европе, а также на многих других растущих рынках, были хорошими. Однако ситуация оказалась сложнее на нескольких основных для нас рынках, в числе которых США, Китай, Нидерланды и Швейцария",- сказал исполнительный директор компании Карл-Йохан Перссон.

Акции H&M, которые сильно упали в цене в текущем году, выросли на 5 процентов в начале торгов. К 12.10 МСК бумаги растут на 0,64 процента.

H&M прогнозирует, что продажи в местной валюте в июне, первом месяце третьего квартала финансового года, вырастут на 7 процентов в годовом сравнении против усреднённого прогноза на уровне 8 процентов.