Прибыль H&M превысила прогнозы за счет меньшего числа скидок

Шведский ритейлер одежды H&M в пятницу отчитался о менее сильном, чем ожидалось, снижении доналоговой прибыли в первом квартале, поскольку компания продала больше товаров по полной цене и зафиксировала улучшение маржи.

Доналоговая прибыль ритейлера снизилась седьмой квартал кряду в декабре-феврале, составив 1,04 миллиарда шведских крон ($112 миллионов) по сравнению с 1,26 миллиарда годом ранее. Тем не менее показатель существенно превысил прогноз аналитиков, опрошенных Reuters, в 708 миллионов крон.

Валовая маржа составила 50 процентов в первом квартале против 49,9 процента годом ранее, превысив прогноз на уровне 49,4 процента.

H&M также сообщила, что чистые продажи в текущем месяце, в период с 1 по 27 марта, выросли на 7 процентов в местных валютах.