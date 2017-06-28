Последнее обновление: 28.06.2017 16:16

На улицах греческих городов кучи мусора: уборщики и дальше бастуют

В Греции работники муниципальных служб, отвечающих за вывоз мусора, отвергли правительственный компромисс и продлили забастовку, которая продолжается уже 11 дней.

Профсоюз пытается добиться от правительства выполнения обещания касательно обеспечения постоянных рабочих мест для долгосрочных контрактов и отверг предложение Ципраса (премьер-министр Греции Алексис Ципрас), признав его "несущественным" и неудовлетворительным улучшением", сообщает AP.

В результате протестов на улицах остаются кучи неубранного мусора, который начинает гнить в условиях высокой температуры. Протесты планируют продлить по крайней мере до четверга.

Греческая власть предупредила, что неубранный мусор на фоне сильной жары, которую прогнозируют на этой неделе, может представлять угрозу для здоровья людей. Министерство туризма страны и Афинская торговая ассоциация опасаются, что протесты и кучи неубранного мусора помешают въезду туристов.

В то же время греческий суд уже объявил, что правительственные планы касательно продления контрактов являются неконституционными. Вопрос еще более усложняется жесткими бюджетными обязательствами, предусмотренными международными договоренностями Греции.

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